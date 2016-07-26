Молодые люди, прошедшие отбор в рамках программы Smart Start, приступили к стажировке в компании Bakcell

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Молодые люди, успешно прошедшие процесс отбора в рамках программы стажировки Smart Start, организованной первым оператором мобильной связи и ведущим провайдером мобильного интернета в Азербайджане – компанией Bakcell, приступили к стажировке в компании.

Как сообщили Report в компании, основной целью данной 2-х месячной программы, предназначенной для студентов и выпускников, является предоставление желающим начать карьеру молодым людям в возрасте 18-25 лет возможности ознакомиться с условиями труда в одной из крупнейших компаний Азербайджана, а также приобрести ценный практический опыт и развить в себе необходимые качества.

В подтверждение огромного интереса среди молодежи к программе Smart Start, в этом году компанией Bakcell было получено около 2000 заявок для участия в программе, и 33 человека, успешно прошедших процесс отбора, получили право на участие в проекте.

В течение 2-х месяцев участники пройдут стажировку в таких отделах компании, как отдел кадров, отдел маркетинга и продаж, отдел бухгалтерского учета, отдел розничных продаж и дистрибуции, отдел корпоративных продаж, отдел информационных технологий, отдел платформ по управлению клиентами и предприятиями, центр сервисных операций, управления программами, стратегии обслуживания клиентов и управления онлайн-каналами, и обслуживания клиентов.

В ходе программы стажировки участники получают соответствующие знания и навыки под руководством кураторов, назначенных из числа специалистов компании, изучают общую структуру и принципы работы компании, а также принимают участие в тренингах по планированию развития карьеры, бизнес-этике, эффективному управлению временем, эффективной коммуникации, самореализации, технике безопасности и защите окружающей среды, охране здоровья и другим областям, необходимым для их будущей профессиональной деятельности.

Отметим, что в 2014 и 2015 годах выпускниками программы стажировки Smart Start стали 54 человека. 12 из них уже обеспечены постоянными рабочими местами в компании Bakcell, а остальные выпускники являются потенциальными кандидатами на открывающиеся в компании вакансии.

Компания Bakcell предоставляет стажерам соответствующую стипендию на ежедневные транспортные расходы и питание в течение 2-х месяцев. По окончании программы стажировки все участники получают документ, подтверждающий их участие в проекте.

В этом году был запущен новый веб-сайт, имеющий целью предоставить молодым людям возможность получать более подробную информацию о программе и сделать процесс подачи заявок более динамичным и легким. Посредством сайта можно подать заявку в программу стажировки, получить необходимые сведения, прочитать новости и отзывы выпускников программы, зарегистрироваться для участия в мероприятиях, проводимых компанией Bakcell в университетах, а также ознакомиться с рекомендациями сотрудников компании молодым людям.

На сайте есть специальный раздел, с помощью которого молодые творческие люди могут отправить свои предложения и идеи. Согласно последним статистическим данным, молодые люди стали все более активно использовать данный сайт и чаще контактировать с компанией. Чтобы ознакомиться с сайтом, пройдите по ссылке: http://developtalent.bakcell.com/az.