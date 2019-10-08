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WhatsApp исправил ошибку, позволяющую взламывать переписку

Могут ли хакеры взломать переписку на ​WhatsApp

WhatsApp исправил ошибку безопасности, из-за которой хакеры могли получить доступ к перепискам с помощью вредоносных GIF-файлов.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщает CNN. Взлом мог произойти, когда пользователь открывал этот файл в галерее.

«У нас нет оснований полагать, что проблема затронула пользователей. Но мы всегда работаем над тем, чтобы предоставить нашим пользователям новейшие функции безопасности»,— сказал телеканалу представитель WhatsApp.

Разработчики исправили ошибку в последнем обновлении мессенджера. Уязвимость устранена в версии 2.19.244.

WhatsApp ранее обнаружил уязвимость своего приложения, из-за которого вредоносная программа могла похищать данные пользователей.

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