Мобильный оператор Таджикистана будет использовать спутник Azerspace-2

Космическое агентство Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта подписало соглашение о сотрудничестве с мобильным оператором Таджикистана ZET Mobile.

Космическое агентство Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта подписало соглашение о сотрудничестве с мобильным оператором Таджикистана ZET Mobile.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азеркосмос", ZET Mobile посредством спутника Azerspace-2 будет предоставлять качественные услуги связи в отдаленных регионах Таджикистана.

Сотрудничество с "Азеркосмос" внесет вклад как в цифровую инфраструктуру Таджикистана, так и социально-экономическое развитие отдаленных регионов.