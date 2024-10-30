О нас

Мобильный оператор Таджикистана будет использовать спутник Azerspace-2

Мобильный оператор Таджикистана будет использовать спутник Azerspace-2 Космическое агентство Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта подписало соглашение о сотрудничестве с мобильным оператором Таджикистана ZET Mobile.
ИКТ
30 октября 2024 г. 16:33
Мобильный оператор Таджикистана будет использовать спутник Azerspace-2

Космическое агентство Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта подписало соглашение о сотрудничестве с мобильным оператором Таджикистана ZET Mobile.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азеркосмос", ZET Mobile посредством спутника Azerspace-2 будет предоставлять качественные услуги связи в отдаленных регионах Таджикистана.

Сотрудничество с "Азеркосмос" внесет вклад как в цифровую инфраструктуру Таджикистана, так и социально-экономическое развитие отдаленных регионов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Tajikistan's mobile operator to use Azerspace-2 satellite
Версия на азербайджанском языке Tacikistanın mobil operatoru “Azerspace-2” peykindən istifadə edəcək

Самое важное

Путин: Роль Азербайджана в развитии транспортных маршрутов очень важна
Путин: Роль Азербайджана в развитии транспортных маршрутов очень важна
24 октября 2024 г. 14:29
Президенты Азербайджана и Казахстана встретились в Казани
ФотоПрезиденты Азербайджана и Казахстана встретились в Казани
23 октября 2024 г. 21:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi