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Минюст США подаcт иск против Apple из-за нарушения антимонопольного закона

Минюст США подаcт иск против Apple из-за нарушения антимонопольного закона Министерство юстиции США готово подать иск против американской корпорации Apple в связи с обвинениями в нарушении антимонопольного законодательства путем блокирования доступа конкурентов к аппаратным и программным функциям iPhone.
ИКТ
21 марта 2024 г. 22:47
Минюст США подаcт иск против Apple из-за нарушения антимонопольного закона

Министерство юстиции США готово подать иск против американской корпорации Apple в связи с обвинениями в нарушении антимонопольного законодательства путем блокирования доступа конкурентов к аппаратным и программным функциям iPhone.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, иск может быть направлен в федеральный суд уже 21 марта. Это будет уже третий случай за последние 14 лет, когда Минюст подает в суд на Apple за нарушения антимонопольного законодательства.

Агентство отмечает, что иск будет подан в рамках антимонопольной борьбы администрации президента США Джо Байдена с американскими технологическими гигантами.

Ранее Министерство юстиции США уже подало в суд на компанию Google за монополизацию, а Федеральная торговая комиссия ведет антимонопольное дело против Amazon и Meta (признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена).

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Версия на азербайджанском языке ABŞ hökuməti “iPhone”nun populyarlığına görə “Apple” şirkətini məhkəməyə verib

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