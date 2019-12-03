Министр: В Азербайджане создается новая инновационная экосистема

Сегодня в Бакинском Экспо Центре начала свою работу 25-я Юбилейная Международная выставка телекоммуникаций, инноваций и высоких технологий Bakutel 2019.

Как сообщает Report, на мероприятии выступил министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде.

"Традиционная выставка, которая стала одним из важнейших событий в регионе в области ИКТ, является значимой платформой для презентации передовых технологических достижений и инноваций, налаживания деловых контактов и обмена опытом", - сказал министр.

Р. Гулузаде отметил, что в стране создается новая инновационная экосистема.

По словам министра, концепция создания "Правительственного облака" (G-cloud) в стране открывает широкие возможности для применения облачных технологий в государственном управлении и других областях.

В конце своего выступления министр выразил уверенность, что 25-я юбилейная выставка BakuTel 2019 будет служить налаживанию деловых связей, обмену опытом и расширению сотрудничества.