Министр: Умные села и города принесут дополнительную выгоду в 2,5 трлн долларов в мире за пять лет

10:51

Согласно подсчетам, дополнительная экономическая выгода от внедрения концепций "умное село и город" в мире составит 2,5 трлн долларов США в ближайшие пять лет.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на международной конференции "Инновационный подход к развитию городов и сельской местности: умные города и села“ в Баку.

“Президент Ильхам Алиев отдал спецпоручение министерству в связи с концепцией ”умное село". При разработке этой концепции необходимо учитывать конкретный контекст. Считаем, что при разработке концепция должна проходить через три фильтра. Первый - эффективность и необходимость. Возможно, что эффективность конкретных проектов будет разной, например в Гяндже и в других городах и районах. Второй фильтр - устойчивость. Необходимо понять, насколько долговечным является проект, в который вкладывается столько государственных инвестиций. Третий фильтр - выгода, которую экосистема страны получит от реализации проекта. Применение именно такого подхода еще раз демонстрирует, что центральное место в политике главы государства занимает гражданин Азербайджана", - отметил Набиев.