Министр транспорта Азербайджана принял американскую делегацию

Состоялась встреча между министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамином Гулузаде и состоящей из влиятельных членов избирательных органов 5 западных штатов США делегацией, прибывшей в нашу страну для участия во II Бакинском саммите мировых религиозных лидеров.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между посольством США в Азербайджане и министерством в области телекоммуникаций, информационных и высоких технологий, стартапов, инноваций.

В рамках встречи также говорилось о сфере транспорта и ИКТ, в том числе развитии двусторонних отношений и потенциальном сотрудничестве в различных областях.