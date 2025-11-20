Министр связи: Азербайджан и Малайзия могут стать цифровыми воротами между ASEAN и СНГ - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджан и Малайзия на протяжении многих лет поддерживают устойчивые и дружественные отношения, которые постепенно выходят на новый уровень благодаря растущему интересу к сотрудничеству в сфере цифровых технологий, кибербезопасности и инфраструктурных проектов. Опыт Малайзии в стремительном внедрении 5G, развитии безопасного и доступного интернета, а также укреплении цифровой экономики делает ее важным партнером для Азербайджана на пути цифровой трансформации.

Эти темы получили особую актуальность на фоне Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25), которая проходит в Баку и стала площадкой для расширенного диалога между государствами. В рамках конференции министр связи Малайзии Ахмад Фахми бин Мохамед Фадзил в интервью Report рассказал о перспективах двустороннего сотрудничества, опыте Малайзии в цифровом развитии и ожидаемых шагах на пути укрепления партнерства между двумя странами.

- Каковы основные цели вашего визита в Баку?

- Мы прибыли для участия во Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций, а также для представления нашей кандидатуры на переизбрание в Совет Международного союза электросвязи (ITU).

Малайзия завершила один срок в Совете и получила значимый опыт благодаря этому участию. Мы хотим продемонстрировать, какие результаты достигнуты в расширении подключения в сельских и удаленных регионах, и как мы повышаем значимость этого подключения - обеспечивая не только широкое покрытие, высокую скорость и доступную стоимость интернета, но и его безопасность.

- Вы встретились с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым. Какие итоги можете назвать? Удалось ли достичь предварительных договоренностей?

- Мы подробно рассказали о малайзийском опыте внедрения 5G. Нам понадобилось всего около 10 месяцев, чтобы увеличить покрытие с 26% в феврале 2023 года до 80% к декабрю того же года. Сейчас у нас действует уже вторая сеть, и за четыре месяца она достигла почти 60% покрытия.

Мы добились того, чтобы пользователи, переходящие с 4G на 5G, не платили дополнительно. Сегодня Малайзия занимает второе место в Азиатско-Тихоокеанском регионе по скорости интернета после Южной Кореи, и входит в десятку стран с самым дешевым интернетом - около двух центов за гигабайт. Это результат тесного взаимодействия государства, регуляторов, мобильных операторов и, конечно, населения. В стране при 35 миллионах жителей активны 46 миллионов SIM-карт, что отражает высокий уровень цифровой вовлеченности. Более 25% ВВП Малайзии приходится на цифровую экономику, поэтому качественное и безопасное подключение - ключ к нашему развитию.

Мы обсудили перспективы сотрудничества и ожидаем подписания меморандума о взаимопонимании между нашими министерствами - остались лишь формальные процедуры. Также рассматривается возможность обмена сотрудниками для изучения опыта друг друга. Подписание может состояться во время визита премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в Баку. Мне сообщили, что в следующем году здесь пройдет встреча ОИС – это подходящий повод.

- Как бы вы оценили текущее состояние сотрудничества между Малайзией и Азербайджаном в сфере связи и цифровых технологий?

- Уровень сотрудничества хороший, а потенциал - значительный. Мы имеем большой опыт в развертывании 5G, и Азербайджан может извлечь пользу из анализа наших успехов и ошибок. Большие возможности открываются и в таких направлениях, как кибербезопасность, борьба с мошенничеством, развитие цифровой экономики.

Мне также напомнили, что еще много лет назад министр Рашад Набиев принимал участие в запуске спутника ASESAT, и тогда было плотное сотрудничество с нашей спутниковой компанией Miyasat. Эти связи можно существенно расширить - в первую очередь в области цифровой инфраструктуры и цифровой экономики.

- Какие направления партнерства между нашими странами, на ваш взгляд, наиболее перспективны: кибербезопасность, телекоммуникации, электронное правительство или обмен опытом?

- Возможности есть практически во всех перечисленных сферах. Во время перелета в Баку я встретил множество малайзийцев, которые проявляют большой интерес к вашему городу. Думаю, в ближайшие годы число таких туристов будет расти.

Также немало азербайджанских студентов приезжают учиться в Малайзию - это тоже важный канал сотрудничества. Многие направления можно развивать достаточно быстро, и я с нетерпением жду продолжения диалога с моим азербайджанским коллегой.

- Может ли Малайзия рассматривать совместные проекты с Азербайджаном в сфере цифровой инфраструктуры и инноваций?

- Да, это совершенно реально. Но для начала нам нужно подписать Меморандум о взаимопонимании, который позволит уже на официальной основе углубить обсуждения и перейти к практической работе. Надеюсь, это произойдет в ближайшее время.

- Планируется ли расширение обмена опытом между специалистами двух стран - через рабочие группы, обучающие программы или академические проекты?

- Безусловно. У нас есть собственная академия и учебный центр при регуляторном органе. Кроме того, в рамках ASEAN мы создали экспертный центр по 5G. Это уже готовая база, с которой можно начать сотрудничество на рабочем уровне. Для первых шагов - это идеальная платформа.

- Могут ли малайзийские ИКТ-компании рассчитывать на участие в проектах на азербайджанском рынке? Какие условия этому могут способствовать?

- Ранее малайзийские компании уже работали в Азербайджане. Наши нефтегазовые структуры присутствовали здесь до пандемии, но затем были вынуждены сократить деятельность. Сейчас, на мой взгляд, потенциал велик - особенно в сфере ИКТ и цифровых услуг. Если нам удастся укрепить сотрудничество, выход малайзийских компаний на ваш рынок станет вполне возможным. Наши страны имеют давние партнерские отношения, и их вполне можно расширять, включая торговое взаимодействие в области цифровой экономики.

- Как, на ваш взгляд, Малайзия и Азербайджан могут совместно развивать цифровую экономику и укреплять связи между Юго-Восточной Азией и Южным Кавказом?

- Азербайджан является воротами в пространство СНГ, а Малайзия - в регион ASEAN (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Это создает уникальную базу для более тесного взаимодействия. У нас много возможностей учиться друг у друга и развивать совместные проекты.

И Малайзии, и Азербайджану предстоит продолжать работу на национальном уровне, но сейчас самое подходящее время для укрепления отношений между нашими двумя братскими странами.