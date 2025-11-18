Министр: Пакистан готов обсуждать с Азербайджаном создание прямой оптоволоконной связности через ЦА - ЭКСКЛЮЗИВ

Пакистан намерен привлечь Азербайджан к участию в аукционе по распределению 600 МГц радиочастотного спектра.

Об этом сообщила Report министр информационных технологий Пакистана Шаза Фатима Хаваджа.

По ее словам, в следующем квартале Пакистан планирует выставить на аукцион около 600 МГц радиочастотного ресурса, после чего общий доступный спектр в стране превысит 900 МГц.

"Спектр - это объем радиочастотного ресурса, который Пакистан собирается выставить на аукцион для мобильных операторов и других телеком-компаний. Это означает значительно более высокое качество услуг и лучшее покрытие по всей стране. Почему это важно для наших отношений с Азербайджаном? Во-первых, аукцион открытый, и участвовать в нем может любой желающий. Поэтому мы хотели бы пригласить телеком-индустрию Азербайджана присоединиться к предстоящему аукциону. Мы считаем, что это отличная возможность, поскольку страна с населением в 240 млн человек стремительно цифровизируется, и объем использования данных неизбежно будет расти. Это создает серьезный потенциал для бизнеса для всех участников", - заявила Ш.Хаваджа.

Министр также отметила, что Пакистан планирует укреплять подводную связность.

"Что касается волоконной связности и подводных кабелей, наша цель - диверсифицировать маршруты международной связности как на восточном, так и на западном направлении. Связь с Азербайджаном здесь такова: мы стремимся сделать Пакистан транзитным хабом данных. По сути, речь идет о возрождении современного Шелкового пути, который проходит из Пакистана через Центральную Азию и ведет в Азербайджан. Мы хотим изучить, как можно создать прямую оптоволоконную связность, включая выход к подводным линиям связи, совместно с правительством Азербайджана", - сообщила она.

По словам министра, сотрудничество между Пакистаном и Азербайджаном охватывает широкий круг сфер, включая горнодобывающую отрасль и полезные ископаемые.

"У нас уже есть прямые авиарейсы из двух городов, и мы рассматриваем возможность их расширения. Мы считаем, что транспортная связанность абсолютно необходима. Практически в каждом секторе мы обсуждаем инвестиции, увеличение двусторонней торговли, а также развитие культурных связей, которые для нас чрезвычайно важны. Лахор и Исламабад уже имеют прямые рейсы в Баку, и, возможно, к ним присоединятся Карачи и другие административные центры наших провинций", - подчеркнула Ш. Хаваджа.