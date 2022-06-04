Министерство назвало причину блокировки интернет-ресурса "РИА Новости" в Азербайджане

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана прокомментировало ограничение доступа к информационному интернет-ресурсу агентства "РИА Новости" на территории страны.

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана прокомментировало ограничение доступа к информационному интернет-ресурсу агентства "РИА Новости" на территории страны.

В ответ на запрос Report в министерстве отметили, что ограничение доступа к информационным интернет-ресурсам в связи с случаями размещения информации, распространение которой в стране запрещено, регулируется законом ”Об информации, информатизации и защите информации".

В соответствии с этим законом по решению соответствующего органа исполнительной власти доступ к информационному интернет-ресурсу или его соответствующей части ограничивается в случае возникновения угрозы охраняемым законом интересам государства и общества.

Распространение данным агентством информации, направленной против территориальной целостности Азербайджана, пропагандирующей клеветнические и сепаратистские тенденции, происходит не впервые и носит системный характер.

Распространение "РИА Новости" информации, направленной против территориальной целостности Азербайджана, пропагандирующей клеветнические и сепаратистские тенденции, является нарушением требований закона "Об информации, информатизации и защите информации", и на основании данного закона Азербайджана доступ к информационному интернет-ресурсу этого агентства на территории страны ограничен.