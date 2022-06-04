О нас

Министерство назвало причину блокировки интернет-ресурса "РИА Новости" в Азербайджане

Министерство назвало причину блокировки интернет-ресурса "РИА Новости" в Азербайджане Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана прокомментировало ограничение доступа к информационному интернет-ресурсу агентства "РИА Новости" на территории страны.
ИКТ
4 июня 2022 г. 15:47
Министерство назвало причину блокировки интернет-ресурса РИА Новости в Азербайджане

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана прокомментировало ограничение доступа к информационному интернет-ресурсу агентства "РИА Новости" на территории страны.

В ответ на запрос Report в министерстве отметили, что ограничение доступа к информационным интернет-ресурсам в связи с случаями размещения информации, распространение которой в стране запрещено, регулируется законом ”Об информации, информатизации и защите информации".

В соответствии с этим законом по решению соответствующего органа исполнительной власти доступ к информационному интернет-ресурсу или его соответствующей части ограничивается в случае возникновения угрозы охраняемым законом интересам государства и общества.

Распространение данным агентством информации, направленной против территориальной целостности Азербайджана, пропагандирующей клеветнические и сепаратистские тенденции, происходит не впервые и носит системный характер.

Распространение "РИА Новости" информации, направленной против территориальной целостности Азербайджана, пропагандирующей клеветнические и сепаратистские тенденции, является нарушением требований закона "Об информации, информатизации и защите информации", и на основании данного закона Азербайджана доступ к информационному интернет-ресурсу этого агентства на территории страны ограничен.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Nazirlik Azərbaycanda “RİA Novosti” agentliyinin bloklanmasının səbəbini açıqlayıb

Самое читаемое

Президент: Турецко-азербайджанское братство – важный фактор для региона, для мира
Президент: Турецко-азербайджанское братство – важный фактор для региона, для мира
28 мая 2022 г. 15:44
На юге Нигерии в давке при раздаче церковной общиной еды погиб 31 человек
На юге Нигерии в давке при раздаче церковной общиной еды погиб 31 человек
28 мая 2022 г. 21:38
На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека
На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека
30 мая 2022 г. 14:40
В Баку рабочий погиб, упав с пятого этажа
В Баку рабочий погиб, упав с пятого этажа
31 мая 2022 г. 10:46
Зарубежные дипломаты ознакомились с работами, проделанными на ГЭС в Кяльбаджаре
ФотоЗарубежные дипломаты ознакомились с работами, проделанными на ГЭС в Кяльбаджаре
31 мая 2022 г. 12:50
Azeraluminium увеличил экспортные доходы на 59%
Azeraluminium увеличил экспортные доходы на 59%
31 мая 2022 г. 15:32
ЕС: Мы привержены углублению сотрудничества на Южном Кавказе
ЕС: Мы привержены углублению сотрудничества на Южном Кавказе
1 июня 2022 г. 03:20
Ильхам Алиев: Южный газовый коридор – проект, которым мы можем гордиться
Ильхам Алиев: Южный газовый коридор – проект, которым мы можем гордиться
1 июня 2022 г. 12:04
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
1 июня 2022 г. 13:38
Премьер-министр Украины: Мы высоко ценим помощь Азербайджана
Премьер-министр Украины: Мы высоко ценим помощь Азербайджана
2 июня 2022 г. 10:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi