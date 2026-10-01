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    Минцифры и SpaceXAI подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области ИИ

    ИКТ
    • 01 октября, 2026
    • 11:12
    Минцифры и SpaceXAI подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области ИИ

    Министерство цифрового развития и транспорта (МЦРТ) и SpaceXAI подписали Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и смежных цифровых технологий.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство, документ предусматривает возможность применения решений на основе моделей Grok компании SpaceXAI в государственных услугах и других приоритетных направлениях цифровой трансформации Азербайджана.

    Стороны оценят возможности использования ИИ в государственных органах и рассмотрят внедрение успешных решений в государственном секторе.

    В церемонии подписания документа, состоявшейся в Баку, приняли участие заместитель министра цифрового развития и транспорта Рашад Гасанов, а также представители SpaceXAI - руководитель по глобальному сотрудничеству с правительствами и Латинской Америке Дастин Елинек, руководитель по глобальным вопросам и развитию рынков на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Турции Рим Садек и руководитель по выходу на рынок отдела глобального сотрудничества с правительствами Нил Перкинс.

    Заместитель министра цифрового развития и транспорта Рашад Гасанов отметил, что Азербайджан перешел от обсуждения ИИ к его внедрению. По его словам, меморандум создаст возможности для совершенствования государственных услуг, в том числе через mygov, и изучения применения ИИ в национальной цифровой инфраструктуре.

    Стороны также договорились сотрудничать в развитии местного потенциала, обмене знаниями и навыками. Для дальнейшего сотрудничества будет разработана дорожная карта, предусматривающая пилотные проекты и технические демонстрации.

    Реализация каждого конкретного проекта будет осуществляться на основе отдельного соглашения.

    Меморандум соответствует целям "Стратегии развития ИИ на 2025–2028 годы", "Плана действий по ускорению цифрового развития на 2026–2028 годы", а также деятельности Министерства по формированию современного государственного сектора, ориентированного на граждан и основанного на данных.

    Минцифры и SpaceXAI подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области ИИ
    Минцифры и SpaceXAI подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области ИИ
    Минцифры и SpaceXAI подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области ИИ
    Минцифры и SpaceXAI подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области ИИ
    Минцифры и SpaceXAI подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области ИИ

    SpaceX Министерство цифрового развития и транспорта Искусственный интеллект (ИИ)
    Фото
    RİNN və "SpaceXAI" süni intellekt sahəsində əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalayıb
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    Azerbaijan, SpaceXAI sign memorandum on AI cooperation
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