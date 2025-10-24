Микаил Джаббаров: Азербайджан придает особое значение развитию стартапов и инноваций

Азербайджан придает особое значение развитию экосистемы стартапов и инноваций.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров на заседании рабочей группы в рамках 2-й встречи министров промышленности, науки, технологий и инноваций Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

По его словам, эта сфера рассматривается как одно из основных направлений экономической диверсификации, конкурентоспособности и предпринимательства нового поколения.

Он отметил, что инициативность, гибкость и инновационный подход стартапов вносят важный вклад в формирование новых экономических ценностей в Азербайджане, расширение ненефтяного сектора и создание конкурентной технологической среды: "Одной из инициатив, реализуемых в Азербайджане в этом направлении, является инновационный центр Sabah.hub, который объединяет молодых специалистов, стартапы и инвесторов, оказывая поддержку в процессе от идеи до коммерциализации".

Джаббаров отметил, что созданный при центре венчурный фонд Sabah инвестирует в местные инновационные проекты, стимулируя формирование технологических компаний нового поколения: "Это еще раз показывает, что Азербайджан превратил инновации в основную составляющую экономической политики".