    Микаил Джаббаров: Азербайджан придает особое значение развитию стартапов и инноваций

    ИКТ
    • 24 октября, 2025
    • 12:50
    Микаил Джаббаров: Азербайджан придает особое значение развитию стартапов и инноваций

    Азербайджан придает особое значение развитию экосистемы стартапов и инноваций.

    Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров на заседании рабочей группы в рамках 2-й встречи министров промышленности, науки, технологий и инноваций Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

    По его словам, эта сфера рассматривается как одно из основных направлений экономической диверсификации, конкурентоспособности и предпринимательства нового поколения.

    Он отметил, что инициативность, гибкость и инновационный подход стартапов вносят важный вклад в формирование новых экономических ценностей в Азербайджане, расширение ненефтяного сектора и создание конкурентной технологической среды: "Одной из инициатив, реализуемых в Азербайджане в этом направлении, является инновационный центр Sabah.hub, который объединяет молодых специалистов, стартапы и инвесторов, оказывая поддержку в процессе от идеи до коммерциализации".

    Джаббаров отметил, что созданный при центре венчурный фонд Sabah инвестирует в местные инновационные проекты, стимулируя формирование технологических компаний нового поколения: "Это еще раз показывает, что Азербайджан превратил инновации в основную составляющую экономической политики".

