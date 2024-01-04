Microsoft впервые за 30 лет добавит на клавиатуру новую клавишу

Microsoft добавит на клавиатуру клавишу Copilot, запускающую ИИ-помощник

Американская корпорация Microsoft впервые почти за 30 лет изменит стандартную клавиатуру, добавив в нее клавишу, запускающую Microsoft Copilot — созданный компанией ИИ-помощник.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом объявил исполнительный вице-президент корпорации и директор по маркетингу Юсуф Мехди.

На видеоролике можно увидеть расположение клавиши и то, как она будет выглядеть. Судя по записи, она заменит правую клавишу Ctrl. Однако на больших клавиатурах Copilot будет размещаться рядом с правым Ctrl.

"Появление клавиши Copilot знаменует собой первое существенное изменение в клавиатуре почти за три десятилетия. Это не только упростит работу людей на компьютере, но и расширит ее эффективность, сделав 2024-й годом ПК с искусственным интеллектом. Copilot станет точкой входа в мир искусственного интеллекта", - отметил Юсуф Мехди.