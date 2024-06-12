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Apple стала самой дорогой компанией в США

Apple стала самой дорогой компанией в США Американская компания Apple стала самой дорогой компанией в стране, обогнав Microsoft и Nvidia.
ИКТ
12 июня 2024 г. 20:38
Apple стала самой дорогой компанией в США

Американская компания Apple стала самой дорогой компанией в стране, обогнав Microsoft и Nvidia.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее данным, рыночная капитализация Apple недавно составила 3,25 трлн долларов, что сделало ее самой дорогой компанией США.

Ранее сообщалось, что Microsoft, Nvidia и Apple впервые с 2000 года составила более 20% стоимости индекса S&P 500. Как уточняет Bespoke Investment Group, это означает, что всего три акции стоят больше, чем вместе взятые акции сотни других компаний составляющих индекса.

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