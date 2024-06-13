Среднее число участников электронных покупок в Азербайджане выросло на 56%

В январе-марте текущего года среднее количество участников электронных покупок в Азербайджане выросло на 56% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года и составило 6,4.

В январе-марте текущего года среднее количество участников электронных покупок в Азербайджане выросло на 56% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года и составило 6,4.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в соцсети "Х" написал начальник Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджанской Республики Мамед Аббасбейли.

Он отметил, что в соответствующий период прошлого года этот показатель составлял 4,1.

По словам М.Аббасбейли, повышение уровня участия субъектов рынка в госзакупках является результатом цифровизации соответствующей сферы Государственной службой по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком, а также организации конкурентного и прозрачного процесса закупок.