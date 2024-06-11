"Azerkosmos": Азербайджан держит на повестке дня тему устойчивости в космосе

Азербайджан держит на повестке дня тему устойчивости в космосе.

Азербайджан держит на повестке дня тему устойчивости в космосе.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Космического агентства ("Azerkosmos") Самаддин Асадов на мероприятии Space Generation Azerbaijan (SG Azerbaijan) в Баку.

По его словам, понятие устойчивость в космосе не имеет общепринятого определения, но целом включает в себя меры, направленные на то, чтобы космическая деятельность не оказывала негативного влияния на космос и Землю.

"Азербайджан держит на повестке дня тему устойчивости в космосе. К примеру, мы координируем нашу деятельность по управлению спутниками и работаем над долгосрочной устойчивостью космической деятельности, в том числе над тем, как избежать возможных столкновений", - сказал он.

Асадов добавил, что Консультативный совет космического поколения (SGAC) работает с местными образовательными учреждениями в сотрудничестве с Космическим агентством Азербайджана