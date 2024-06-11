Самаддин Асадов: В Азербайджане последствия изменения климата ощущаются в области водных ресурсов

В Азербайджане негативные последствия изменения климата главным образом ощущаются в области водных ресурсов.

В Азербайджане негативные последствия изменения климата главным образом ощущаются в области водных ресурсов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Космического агентства ("Azerkosmos") Самаддин Асадов на мероприятии Space Generation Azerbaijan (SG Azerbaijan) в Баку.

Он отметил, что согласно исследованиям Института мировых ресурсов, Азербайджан занимает 18-е место среди стран, которые в 2040 году могут столкнуться с серьезной засухой.

Асадов заявил, что космические исследования являются одним из наиболее эффективных инструментов в борьбе с изменением климата.