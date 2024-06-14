Министерство цифрового развития и транспорта перейдет на усиленный режим на праздники

В нерабочие дни по случаю праздников День национального спасения и Гурбан байрамы Министерство цифрового развития и транспорта перейдет на усиленный режим работы для обеспечения населения качественными и бесперебойными услугами транспорта, почты, телекомм

В нерабочие дни по случаю праздников День национального спасения и Гурбан байрамы Министерство цифрового развития и транспорта перейдет на усиленный режим работы для обеспечения населения качественными и бесперебойными услугами транспорта, почты, телекоммуникаций, интернета, мобильной связи и радиотелевещания.

Как сообщили Report в министерстве, в связи с этим были даны указания операторам мобильной и телекоммуникационной связи, интернет-провайдерам.

Подведомственным структурам министерства поручено быть готовыми к устранению неполадок, которые могут возникнуть в работе сервисов в нерабочие дни.