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Министерство цифрового развития и транспорта перейдет на усиленный режим на праздники

Министерство цифрового развития и транспорта перейдет на усиленный режим на праздники В нерабочие дни по случаю праздников День национального спасения и Гурбан байрамы Министерство цифрового развития и транспорта перейдет на усиленный режим работы для обеспечения населения качественными и бесперебойными услугами транспорта, почты, телекомм
ИКТ
14 июня 2024 г. 12:00
Министерство цифрового развития и транспорта перейдет на усиленный режим на праздники

В нерабочие дни по случаю праздников День национального спасения и Гурбан байрамы Министерство цифрового развития и транспорта перейдет на усиленный режим работы для обеспечения населения качественными и бесперебойными услугами транспорта, почты, телекоммуникаций, интернета, мобильной связи и радиотелевещания.

Как сообщили Report в министерстве, в связи с этим были даны указания операторам мобильной и телекоммуникационной связи, интернет-провайдерам.

Подведомственным структурам министерства поручено быть готовыми к устранению неполадок, которые могут возникнуть в работе сервисов в нерабочие дни.

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