4SIM обсудил рамки сотрудничества с двумя технологическими гигантами

Центр анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики обсудил рамки сотрудничества с компаниями Meta и Google.

Центр анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики обсудил рамки сотрудничества с компаниями Meta и Google.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам исполнительный директор 4SIM Фариз Джафаров.

По его словам, ежегодно в Сан-Франциско проводится встреча между 19 4SIM и 300 крупнейшими технологическими компаниями мира: “В этом году мы также приняли участие в этом мероприятии. На этом мероприятии мы говорили о проектах, связанных с применением искусственного интеллекта в государственном и частном секторах Азербайджана, а также о проекте, связанном с развитием цифровой экономики”.

Он отметил, что более 60 инициатив, предусмотренных в рамках этой стратегии, получили отзывы от Meta, Google и других крупных компаний.