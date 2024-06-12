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4SIM обсудил рамки сотрудничества с двумя технологическими гигантами

4SIM обсудил рамки сотрудничества с двумя технологическими гигантами Центр анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики обсудил рамки сотрудничества с компаниями Meta и Google.
ИКТ
12 июня 2024 г. 15:43
4SIM обсудил рамки сотрудничества с двумя технологическими гигантами

Центр анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики обсудил рамки сотрудничества с компаниями Meta и Google.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам исполнительный директор 4SIM Фариз Джафаров.

По его словам, ежегодно в Сан-Франциско проводится встреча между 19 4SIM и 300 крупнейшими технологическими компаниями мира: “В этом году мы также приняли участие в этом мероприятии. На этом мероприятии мы говорили о проектах, связанных с применением искусственного интеллекта в государственном и частном секторах Азербайджана, а также о проекте, связанном с развитием цифровой экономики”.

Он отметил, что более 60 инициатив, предусмотренных в рамках этой стратегии, получили отзывы от Meta, Google и других крупных компаний.

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Версия на азербайджанском языке 4SİM iki nəhəng texnoloji şirkətlə əməkdaşlıq çərçivələrini müzakirə edib

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