Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Microsoft направит рекордные $18 млрд на развитие ИИ-инфраструктуры в Австралии

    Microsoft направит рекордные $18 млрд на развитие ИИ-инфраструктуры в Австралии

    Технологический гигант Microsoft из США планирует направить 25 млрд австралийских долларов (около $18 млрд) на создание и расширение инфраструктуры искусственного интеллекта на территории Австралии на протяжении следующих трех лет.

    Как передает Report, об этом гендиректор Microsoft Сатья Наделла заявил в беседе с изданием The Australian.

    Он рассказал, что эти вложения станут самыми масштабными для корпорации в этой стране и будут сосредоточены на наращивании вычислительных мощностей суперкомпьютеров, облачной инфраструктуры и дата-центров.

    "Австралия обладает колоссальным потенциалом для того, чтобы трансформировать искусственный интеллект в ощутимый экономический подъём и общественную пользу", - сказал Наделла.

    Гендиректор подчеркнул, что технологии ИИ могут стать решающим инструментом для преодоления застоя в производительности австралийской экономики, даже несмотря на риски уменьшения числа рабочих мест. Корпорация рассчитывает к 2028 году подготовить как минимум 3 млн граждан Австралии, обучив их работе с ИИ-технологиями. Определенная доля средств также пойдёт на усиление кибербезопасности совместно с Australian Signals Directorate.

    "Microsoft" Avstraliyada süni intellekt infrastrukturunun inkişafına 18 mlrd dollar yönləndirəcək
    Microsoft bets big on AI in Australia with $18 billion investment

