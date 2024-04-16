Microsoft инвестирует 1,5 млрд долларов в ИИ-компанию из ОАЭ

Американская Microsoft Corp. вложит 1,5 млрд долларов в компанию в сфере искусственного интеллекта (ИИ) из ОАЭ - G42.

Американская Microsoft Corp. вложит 1,5 млрд долларов в компанию в сфере искусственного интеллекта (ИИ) из ОАЭ - G42.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет газета The Financial Times.

Инвестиции, которые усилят позиции Абу-Даби как ИИ-хаба, говорят о серьезных амбициях ОАЭ в технологическом секторе. Microsoft получит миноритарную долю в G42, а ее президент Брэд Смит - место в совете директоров эмиратской компании.

"G42 будет использовать облачную платформу Microsoft - Azure - в качестве "основы для разработки и развертывания ИИ-сервисов", сообщил FT главный исполнительный директор компании Сяо Пэн.

По словам Смита, в дальнейшем компании намерены сотрудничать в строительстве дата-центров в других странах. Они также создадут фонд объемом 1 млрд долларов для разработчиков ИИ-инструментов.

G42, инвестором которой является суверенный фонд Абу-Даби Mubadala, играет ключевую роль в реализации целей в сфере ИИ. В частности, она является разработчиком большой языковой модели Jais на арабском языке.

В конце прошлого года стало известно, что G42 отказалась от сотрудничества с китайскими поставщиками аппаратного обеспечения в пользу американских.

Такой шаг Сяо Пэн объяснил желанием компании развеять опасения американских партнеров G42, включая Microsoft и OpenAI, на фоне сложных торговых отношений Пекина и Вашингтона, и обеспечить ей доступ к американским чипам в соответствии с правилами Соединенных Штатов в отношении экспорта этих товаров.

Microsoft является ключевым партнером OpenAI, в январе прошлого года она инвестировала в ИИ-компанию 13 млрд долларов.