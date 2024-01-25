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Microsoft достигла рекордной стоимости на фондовом рынке

Microsoft достигла рекордной стоимости на фондовом рынке Стоимость американского технологического гиганта Microsoft на фондовом рынке впервые достигла отметки $3 трлн, вплотную приблизившись к конкуренту в лице Apple.
ИКТ
25 января 2024 г. 02:48
Microsoft достигла рекордной стоимости на фондовом рынке

Стоимость американского технологического гиганта Microsoft на фондовом рынке впервые достигла отметки $3 трлн, вплотную приблизившись к конкуренту в лице Apple.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, ценные бумаги Microsoft достигли уровня $405,63 за единицу, увеличившись на 1,7%, что позволило компании преодолеть уровень рыночной капитализации в $3 трлн. В то же время акции Apple подешевели на 0,35% и торговались на уровне $194,82, за счет чего стоимость компании составила $3,01 трлн.

Благодаря инвестициям в создавшую ChatGPT компания OpenAI Microsoft вышла в лидеры за доминирование на рынке в области генеративного искусственного интеллекта (ИИ) среди других IT-гигантов, включая Amazon и Google.

С помощью наработок OpenAI Microsoft выпустила новые версии своих флагманских программных продуктов, включая поисковую систему Bing, которая, как ожидается, сможет лучше конкурировать с поисковиком от Google.

Apple сталкивается с замедлением спроса на свои iPhone, особенно в Китае, где компания предлагает клиентам скидки для увеличения продаж на фоне жесткой конкуренции со стороны Huawei и других конкурентов.

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