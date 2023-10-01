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Международный астронавтический конгресс провел встречу министров и парламентариев

Международный астронавтический конгресс провел встречу министров и парламентариев В связи с 74-м Международным астронавтическим конгрессом, который пройдет в Баку 2-6 октября этого года, в парламенте Азербайджана прошла встреча министров и членов парламента Международного астронавтического конгресса (IAF).
ИКТ
1 октября 2023 г. 10:17
Международный астронавтический конгресс провел встречу министров и парламентариев

В связи с 74-м Международным астронавтическим конгрессом, который пройдет в Баку 2-6 октября этого года, в парламенте Азербайджана прошла встреча министров и членов парламента Международного астронавтического конгресса (IAF).

Как передает Report, генеральный директор по доходам IAF Клэй Моури открыл мероприятие вступительной речью.

К.Моури отметил, что Азербайджан достаточно хорошо подготовился к открытию Конгресса. Он также добавил, что ряд стран принимают участие в этом конгрессе впервые.

Выступая на мероприятии председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили подчеркнул, что Азербайджан придает особое значение космическим исследованиям:

"Позвольте мне сказать, что это очень рациональный выбор. Рациональный выбор, потому что это возвращение к традициям, здесь, в Баку, 50 лет назад, в 1973 году по инициативе общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева был проведен 24-й съезд. В этом году мы отмечаем 100-летний юбилей великого лидера и чтим его память. Сейчас наша страна принимает у себя крупнейшее космическое событие - 74-й Международный астронавтический конгресс в 2023 году. Это означает, что Международный астронавтический конгресс возвращается в наш регион спустя полвека. Как по содержанию, так и по количеству участников этот конгресс является более представительным, чем все предыдущие. Вы сделали очень рациональный выбор, ведь Баку - сердце этого региона".

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq Astronavtika Konqresi Nazirlər və parlament üzvləri üçün iclas keçirilib

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