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Между портами Азербайджана, Казахстана и Туркменистана создается цифровая платформа - ЭКСКЛЮЗИВ

Между тремя портами создается цифровая платформа - ЭКСКЛЮЗИВ

"Продолжаются работы по созданию цифровой платформы обмена информацией между портами Азербайджана, Казахстана и Туркменистана".

Об этом грузинского бюро Report заявил гендиректор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов.

По его словам, в меморандуме, подписанном минувшим днем в Тбилиси с казахстанскими портами Курык и Актау, представлены основные параметры по созданию цифровой платформы.

Т.Зиядов сказал, что в этом направлении ведутся работы и с туркменским портом Туркменбаши, работы почти завершены. 

Он отметил, что цифровизация "Бакинского международного морского торгового порта" началась три года назад и практически завершена.

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