Между Азербайджаном и Ираком подписан ряд документов

Азербайджан и Ирак подписали ряд документов, направленных на реализацию задач, поставленных главами государств двух стран.

Азербайджан и Ирак подписали ряд документов, направленных на реализацию задач, поставленных главами государств двух стран.

Как сообщает Report, об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в своем аккаунте в социальной сети "X".

Церемония подписания состоялась в рамках визита азербайджанского министра в Ирак.

"Встретились с министром связи Ирака Хаямом аль-Ясири. Обсудили возможности сотрудничества двух стран в области информационных и коммуникационных технологий. Мы предоставили информацию о технологических и промышленных парках в нашей стране, которые предлагают широкий спектр налоговых и таможенных льгот для иностранных компаний. Затем приняли участие в 3-м заседании межправительственной комиссии между Азербайджаном и Ираком", - отметил министр.