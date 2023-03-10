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Meta задумала создать соцсеть, похожую на Twitter

Meta задумала создать соцсеть, похожую на Twitter Американская Meta изучает возможность создания отдельной соцсети, в которой можно будет делиться последней информацией.
ИКТ
10 марта 2023 г. 23:41
Meta задумала создать соцсеть, похожую на Twitter

Американская Meta изучает возможность создания отдельной соцсети, в которой можно будет делиться последней информацией.

Как передает Report, об этом сообщил AFP представитель компании.

"Мы считаем, что существует возможность для отдельного пространства, где создатели контента и общественные деятели смогут делиться своевременной информацией по своим интересам", - говорится в комментарии, передает Интерфакс.

Телеканал отмечает, что задуманная соцсеть по концепции схожа с сетью микроблогов Twitter.

Планируется, что эта платформа будет децентрализованной, то есть пользователи смогут создавать разные серверы или сообщества, каждое со своими собственными правилами, а не одну центральную платформу.

Некоторые СМИ отмечают, что новая платформа будет связана с Instagram, что позволит пользователям этой соцсети заходить туда с уже существующих аккаунтов.

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Версия на азербайджанском языке "Meta" şirkəti yeni sosial şəbəkə yaradır

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