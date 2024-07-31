Meta выплатит $1,4 млрд по иску штата Техас о несанкционированном распознавании лиц

Власти штата Техас (США) объявили о соглашении с компанией Meta, в рамках которого она выплатит штату 1,4 млрд долларов для урегулирования иска, поданного к компании в феврале 2022 года.

Власти штата Техас (США) объявили о соглашении с компанией Meta, в рамках которого она выплатит штату 1,4 млрд долларов для урегулирования иска, поданного к компании в феврале 2022 года.

Как передает Report , об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на текст документа.

Согласно информации, штат обвинил Meta в нарушении закона о защите биометрических данных. Компания распознавала лица техасских пользователей Facebook из фото и видео и хранила эти данные, не спрашивая их разрешения.

"Не уведомив многих жителей штата Техас, компания… более десяти лет осуществляла распознавание лиц при помощи специального ПО. Это проделывалось практически с каждым лицом на фото, которые загружались на Facebook, таким образом компания собирала и хранила биометрические данные всех людей на этих фото", - сообщил прокурор штата Кен Пакстон.

Отмечается, что компания начала это делать после введения в 2011 году функции Tag Suggestions, которая автоматически распознавала лица и предлагала пользователям отметить на фото своих друзей.

Прокуратора подчеркивает, что компания делала это, зная о существовании в штате Техас закона, запрещающего компаниям собирать и хранить биометрические данные местных жителей без их согласия.

В 2021 году компания согласилась выплатить по аналогичному иску властей штата Иллинойс 650 млн долларов.