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Meta выплатит $1,4 млрд по иску штата Техас о несанкционированном распознавании лиц

Meta выплатит $1,4 млрд по иску штата Техас о несанкционированном распознавании лиц Власти штата Техас (США) объявили о соглашении с компанией Meta, в рамках которого она выплатит штату 1,4 млрд долларов для урегулирования иска, поданного к компании в феврале 2022 года.
ИКТ
31 июля 2024 г. 01:07
Meta выплатит $1,4 млрд по иску штата Техас о несанкционированном распознавании лиц

Власти штата Техас (США) объявили о соглашении с компанией Meta, в рамках которого она выплатит штату 1,4 млрд долларов для урегулирования иска, поданного к компании в феврале 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на текст документа.

Согласно информации, штат обвинил Meta в нарушении закона о защите биометрических данных. Компания распознавала лица техасских пользователей Facebook из фото и видео и хранила эти данные, не спрашивая их разрешения.

"Не уведомив многих жителей штата Техас, компания… более десяти лет осуществляла распознавание лиц при помощи специального ПО. Это проделывалось практически с каждым лицом на фото, которые загружались на Facebook, таким образом компания собирала и хранила биометрические данные всех людей на этих фото", - сообщил прокурор штата Кен Пакстон.

Отмечается, что компания начала это делать после введения в 2011 году функции Tag Suggestions, которая автоматически распознавала лица и предлагала пользователям отметить на фото своих друзей.

Прокуратора подчеркивает, что компания делала это, зная о существовании в штате Техас закона, запрещающего компаниям собирать и хранить биометрические данные местных жителей без их согласия.

В 2021 году компания согласилась выплатить по аналогичному иску властей штата Иллинойс 650 млн долларов.

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