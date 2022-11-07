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Meta уволит несколько тысяч сотрудников

Meta уволит несколько тысяч сотрудников Американская компания Meta планирует скоро уволить несколько тысяч сотрудников.
ИКТ
7 ноября 2022 г. 02:56
Meta уволит несколько тысяч сотрудников

Американская компания Meta планирует скоро уволить несколько тысяч сотрудников.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, официальное объявление о массовых увольнениях в Meta ожидается 9 ноября. Газета не уточняет, сколько человек лишатся работы в компании. Ее штат в настоящее время достигает 87 тыс. человек, пишет издание.

Как отмечается в публикации, это первые массовые увольнения за 18 лет существования компании. Ранее сообщалось, что Meta намерена снизить расходы на 10%, в том числе за счет сокращения персонала.

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