Meta уволит несколько тысяч сотрудников

Американская компания Meta планирует скоро уволить несколько тысяч сотрудников.

Американская компания Meta планирует скоро уволить несколько тысяч сотрудников.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, официальное объявление о массовых увольнениях в Meta ожидается 9 ноября. Газета не уточняет, сколько человек лишатся работы в компании. Ее штат в настоящее время достигает 87 тыс. человек, пишет издание.

Как отмечается в публикации, это первые массовые увольнения за 18 лет существования компании. Ранее сообщалось, что Meta намерена снизить расходы на 10%, в том числе за счет сокращения персонала.