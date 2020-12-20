Масштабная кибератака затронула не менее 200 различных структур в мире

Масштабная хакерская атака, которой подверглись американские правительственные ведомства, затронула не менее 200 различных структур по всему миру.
Следователи считают, что хакеры "интегрировали вредоносный код" в программное обеспечение американской компании SolarWinds, констатируется в статье. Указанные программы получили около 18 тыс. клиентов, что сделало их уязвимыми для атак.
По словам трех источников, в ходе расследования было установлено, что хакеры предпринимали непосредственные действия для получения несанкционированного доступа к компьютерным системам не менее чем 200 различных структур, каких именно, не уточняется. В их числе компании и государственные учреждения. Эти оценки еще могут быть пересмотрены в сторону повышения, констатирует агентство.
"Мотивы хакеров остаются неизвестными, неясно, что именно они выяснили или похитили путем внедрения в компьютерные сети", - говорится в материале.