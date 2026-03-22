Маск сообщил о запуске проекта Terafab по выпуску чипов

Американский предприниматель Илон Маск официально сообщил о старте проекта Terafab, направленного на выпуск микросхем.

Как передает Report, трансляция его выступления велась на официальной странице компании Tesla в социальной сети X, которыми владеет бизнесмен.

"Мы высоко ценим сотрудничество с нашими текущими поставщиками - Samsung, TSMC, Micron и рядом других компаний - и хотели бы, чтобы они наращивали свои производственные мощности с максимальной скоростью, а мы бы приобретали все выпускаемые ими чипы. Однако существует предел комфортных для них темпов масштабирования, и эти объёмы значительно уступают нашим потребностям. Поэтому у нас два варианта: либо мы возводим Terafab, либо остаемся без чипов. А чипы нам необходимы, значит, мы возведём Terafab", - заявил он.

Маск уточнил, что Terafab станет совместной инициативой принадлежащих ему компаний - Tesla, xAI и SpaceX. Производство будет размещено в Остине, штат Техас, подчеркнул он.

Предприятие будет выпускать два типа микросхем, добавил предприниматель.

"Первые предназначены преимущественно для [роботов-гуманоидов] Optimus и автомобилей. Кроме того, нам потребуются высокомощные чипы, спроектированные для работы в космических условиях", - пояснил он.