Маск допустил, что ИИ может стать умнее человечества к 2031 году

    ИКТ
    • 22 января, 2026
    • 22:01
    Искусственный интеллект (ИИ), вероятно, может стать умнее всего человечества уже к 2031 году.

    Как передает Report, об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил Илон Маск.

    "С теми темпами, с которыми прогрессирует ИИ, полагаю, что мы получим ИИ, который умнее любого человека, уже к концу этого года или не позднее следующего года. Затем, возможно, к 2030 или 2031 году, то есть через пять лет, ИИ будет умнее всего человечества", - сказал он.

    В апреле 2023 года Маск основал стартап xAI, занимающийся разработкой искусственного интеллекта. Спустя несколько месяцев компания представила чат-бот на базе ИИ Grok.

    Создатели проекта утверждают, что этот продукт отличается от аналогов отсутствием цензуры и обеспечивает доступ к актуальной информации в реальном времени.

