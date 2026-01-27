Заур Алиев: В 2025 году более половины населения Азербайджана воспользовалось услугами ОМС
- 27 января, 2026
- 11:28
Услугами обязательного медицинского страхования (ОМС) в Азербайджане в 2025 году воспользовались 54% населения страны.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на пресс-конференции по итогам года.
По его словам, в рамках системы обязательного медстрахования зафиксировано 15,8 млн обращений, а за девять месяцев 2025 года количество оказанных медицинских услуг составило 44,6 млн, что почти на 9% больше по сравнению с предыдущим годом.
"Наиболее востребованными стали консультации профильных врачей, радиологические и ультразвуковые обследования, а также гинекологические услуги. Чаще всего медицинская помощь оказывалась пациентам с заболеваниями системы кровообращения, эндокринной, дыхательной и пищеварительной систем", - отметил Алиев.
Глава агентства также подчеркнул рост использования обязательного медстрахования в частных клиниках. По его словам, в 2025 году в частных медицинских учреждениях было оказано около 773 тыс. услуг, что примерно на 9% больше, чем годом ранее.