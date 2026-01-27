Грузия депортировала 87 граждан иностранных государств, включая Азербайджан

Правоохранительные органы Грузии за последние несколько дней депортировали 87 иностранных граждан.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в МВД Грузии.

Отмечается, что в рамках комплексных мероприятий по миграционному контролю, проведенных сотрудниками миграционного департамента МВД совместно с профильными подразделениями, с территории страны были выдворены граждане Турции, Китая, Индии, Азербайджана, Ирана, Туркменистана, Египта, Нигерии, России, Казахстана, Иордании, Бангладеш, Таиланда, Израиля, Ливана, Южной Африки, Судана и Сирии.

Согласно действующему законодательству, депортированным лицам запрещен повторный въезд на территорию Грузии. В МВД подчеркнули, что мероприятия по контролю за соблюдением миграционных правил будут продолжены.