    Грузия депортировала 87 граждан иностранных государств, включая Азербайджан

    В регионе
    • 27 января, 2026
    • 11:32
    Грузия депортировала 87 граждан иностранных государств, включая Азербайджан

    Правоохранительные органы Грузии за последние несколько дней депортировали 87 иностранных граждан.

    Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в МВД Грузии.

    Отмечается, что в рамках комплексных мероприятий по миграционному контролю, проведенных сотрудниками миграционного департамента МВД совместно с профильными подразделениями, с территории страны были выдворены граждане Турции, Китая, Индии, Азербайджана, Ирана, Туркменистана, Египта, Нигерии, России, Казахстана, Иордании, Бангладеш, Таиланда, Израиля, Ливана, Южной Африки, Судана и Сирии.

    Согласно действующему законодательству, депортированным лицам запрещен повторный въезд на территорию Грузии. В МВД подчеркнули, что мероприятия по контролю за соблюдением миграционных правил будут продолжены.

