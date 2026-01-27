Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    ГНФАР за 5 лет получил около $23 млрд от инвестиционной деятельности

    Финансы
    • 27 января, 2026
    • 11:20
    ГНФАР за 5 лет получил около $23 млрд от инвестиционной деятельности

    Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) за последние 5 лет получил $22,7 млрд от инвестиционной деятельности.

    Согласно расчетам Report, общие доходы Нефтяного фонда от инвестиционной деятельности в 3 раза превысили чистые нефтегазовые поступления.

    Подчеркивая важную роль инвестиционного дохода в росте резервов, следует отметить, что изменения обменного курса и доходы от золота также сыграли важную роль в формировании этого роста. Эти результаты, достигнутые в условиях высокой волатильности на глобальных финансовых рынках, инфляционного давления и резких колебаний процентных ставок, демонстрируют эффективность долгосрочной, чувствительной к рискам и сбалансированной инвестиционной стратегии Фонда. В результате активы Фонда за минувшие 5 лет увеличились на $29,9 млрд или на 70%, с $43,6 млрд до $73,5 млрд.

    $22,7 млрд из этого прироста сформировались за счет инвестиционной деятельности (включая курсы валют и цену на золото), а $7,2 млрд - за счет чистых нефтегазовых поступлений. Эта динамика демонстрирует, что роль инвестиционной деятельности Фонда значительно усилилась и стала одним из основных источников создания устойчивой стоимости.

    ARDNF son 5 ildə investisiya fəaliyyətindən 23 milyard dollara yaxın ehtiyat əldə edib
    SOFAZ earned nearly $23B investment revenues over past 5 years

