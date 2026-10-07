Масахико Метоки: Сбор ЕС за обработку посылок низкой стоимости может затронуть миллионы потребителей по всему миру

Намерение Евросоюза установить с 1 июля специальный сбор за обработку посылок небольшой стоимости может серьезно отразиться на глобальной почтово-логистической отрасли и коснуться миллионов покупателей.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор Международного бюро Всемирного почтового союза (ВПС) Масахико Метоки в ходе Генеральной ассамблеи и делового форума PostEurop 2026, проходящего в Баку.

"ЕС утвердил введение сбора за обработку посылок малой стоимости начиная с 1 июля, что потенциально затронет миллионы потребителей, компании в сфере электронной коммерции, почтовых операторов, поставщиков логистических услуг и государственные структуры как на территории Евросоюза, так и за его границами", - подчеркнул М. Метоки.

По его словам, несмотря на то что задачи данной инициативы - обеспечение справедливой конкурентной среды, укрепление таможенного контроля и урегулирование проблем, связанных со стремительным увеличением объемов трансграничной интернет-торговли - вполне обоснованы, в отрасли по-прежнему остаются вопросы, касающиеся практического внедрения этих мер и их масштабного экономического влияния.

Напомним, что с 1 июля 2026 года ЕС ввел пошлину в 3 евро на мелкие посылки стоимостью до 150 евро из третьих стран с каждой категории товаров в отправлении.