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    Масахико Метоки: Сбор ЕС за обработку посылок низкой стоимости может затронуть миллионы потребителей по всему миру

    ИКТ
    • 07 октября, 2026
    • 10:06
    Масахико Метоки: Сбор ЕС за обработку посылок низкой стоимости может затронуть миллионы потребителей по всему миру

    Намерение Евросоюза установить с 1 июля специальный сбор за обработку посылок небольшой стоимости может серьезно отразиться на глобальной почтово-логистической отрасли и коснуться миллионов покупателей.

    Как передает Report, об этом заявил генеральный директор Международного бюро Всемирного почтового союза (ВПС) Масахико Метоки в ходе Генеральной ассамблеи и делового форума PostEurop 2026, проходящего в Баку.

    "ЕС утвердил введение сбора за обработку посылок малой стоимости начиная с 1 июля, что потенциально затронет миллионы потребителей, компании в сфере электронной коммерции, почтовых операторов, поставщиков логистических услуг и государственные структуры как на территории Евросоюза, так и за его границами", - подчеркнул М. Метоки.

    По его словам, несмотря на то что задачи данной инициативы - обеспечение справедливой конкурентной среды, укрепление таможенного контроля и урегулирование проблем, связанных со стремительным увеличением объемов трансграничной интернет-торговли - вполне обоснованы, в отрасли по-прежнему остаются вопросы, касающиеся практического внедрения этих мер и их масштабного экономического влияния.

    Напомним, что с 1 июля 2026 года ЕС ввел пошлину в 3 евро на мелкие посылки стоимостью до 150 евро из третьих стран с каждой категории товаров в отправлении.

    Масахико Метоки Европейский союз (ЕС) Всемирный почтовый союз PostEurop
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