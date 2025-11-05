Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Марина Жунич: Для интеграции ИИ в госуправление Азербайджана нужно обновить нормативную базу

    05 ноября, 2025
    Марина Жунич: Для интеграции ИИ в госуправление Азербайджана нужно обновить нормативную базу

    Для успешной интеграции искусственного интеллекта в систему государственного управления Азербайджана требуется обновление и адаптация нормативно-правовой базы.

    Как сообщает Report, об этом заявила руководитель по взаимодействию с правительствами в странах Кавказа, Центральной Азии, Южной Африки и Израиля компании Google Cloud Марина Жунич во второй день Евразийского форума по вопросам государства и ИТ StrategEast 2025 в Баку.

    По ее словам, применение ИИ в государственном управлении требует усиления регулирующих механизмов. "Чтобы искусственный интеллект действительно способствовал цифровой трансформации, необходимо обновить и согласовать законодательство. Это важнейшее условие ускорения цифровых реформ", - отметила она.

    Жунич также подчеркнула необходимость создания национальных программ развития цифровых навыков: "Это стратегическая и неотложная задача, от реализации которой зависит реальный прогресс в цифровой сфере".

    "Google Cloud": Azərbaycanda süni intellektin dövlət idarəçiliyinə inteqrasiyası üçün normativ baza yenilənməlidir
    Marina Zhunich: To integrate AI into Azerbaijan's public administration, regulatory framework needs to be updated

