Марина Жунич: Для интеграции ИИ в госуправление Азербайджана нужно обновить нормативную базу

Для успешной интеграции искусственного интеллекта в систему государственного управления Азербайджана требуется обновление и адаптация нормативно-правовой базы.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель по взаимодействию с правительствами в странах Кавказа, Центральной Азии, Южной Африки и Израиля компании Google Cloud Марина Жунич во второй день Евразийского форума по вопросам государства и ИТ StrategEast 2025 в Баку.

По ее словам, применение ИИ в государственном управлении требует усиления регулирующих механизмов. "Чтобы искусственный интеллект действительно способствовал цифровой трансформации, необходимо обновить и согласовать законодательство. Это важнейшее условие ускорения цифровых реформ", - отметила она.

Жунич также подчеркнула необходимость создания национальных программ развития цифровых навыков: "Это стратегическая и неотложная задача, от реализации которой зависит реальный прогресс в цифровой сфере".