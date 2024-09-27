Лукашенко: Мы произведем собственные мобильные телефоны, это вопрос нацбезопасности

Беларусь будет производить собственный мобильный телефон.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля.
"И отечественный мобильный телефон, о котором много-много сейчас говорят, мы тоже сделаем. Обязаны сделать, потому что гаджеты сегодня, как вы видели в последнее время, превратили в боевое оружие. Это уже вопрос национальной безопасности", - подчеркнул он.
По его словам, имеются достижения в микроэлектронике, информационных технологиях, страна производит даже ноутбук.
Первый отечественный для массового сегмента - H-book (производитель – "Горизонт") – был презентован самим Лукашенко 1 сентября 2022 года во время открытого урока. Тогда, по его словам, в компьютере было около 12% белорусских комплектующих. Стояла задача довести долю до 30% к концу 2022 года.
Компания-производитель сообщил, что белорусские ноутбуки поставляются в 18 стран, в том числе в Казахстан, Россию и Армению.
Отметим, что 17 сентября в Ливане в результате взрывов пейджеров погибли не менее 12 человек, 4 тыс. получили ранения. Затем в результате второй волны взрывов персональных устройств связи число погибших возросло до 20 человек.