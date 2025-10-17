Лондонская школа экономики: В Азербайджане успех проектов "умных городов" обеспечило участие граждан

Решающим фактором успешности проектов умных городов в Азербайджане стало активное участие граждан в процессе их формирования.

Как сообщает Report, об этом заявил научный сотрудник по географии человека и окружающей среды Лондонской школы экономики и политических наук Дин Шарп (Deen Sharp), выступая в третий день III Национального градостроительного форума Азербайджана (NUFA3) в Баку.

По словам исследователя, инновации, реализованные в Баку, имеют совершенно иной масштаб и инструменты по сравнению с проектами, внедряемыми в Карабахе: "Однако и в столице, и в восстановленных районах ключевой задачей остается одно - создание городов, ориентированных на человека".

Д. Шарп отметил, что концепция "умных городов" строится на трех фундаментальных принципах:

"Во-первых, "умные города" должны быть интегрированы в местные реалии. Во-вторых, они должны быть простыми для понимания. И, в-третьих - что особенно важно - они должны быть сосредоточены на людях. В центре внимания должен стоять человек, а уже затем технологии", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что подобный подход можно назвать "цифровизацией по замыслу, а не по умолчанию".

"Умные города - это не только про технологии и повышение эффективности. Это, прежде всего, про расширение возможностей муниципалитетов принимать более взвешенные решения: где, когда и как действовать. А самое главное - про улучшение жизни обычного горожанина", - отметил ученый.

Подводя итог, Д. Шарп подчеркнул, что в тех случаях, где проекты "умных городов" в Азербайджане действительно оказались успешными, решающим фактором стало именно активное участие граждан и их вовлечение в процесс принятия решений.

"Это и стало основой всей концепции "умных городов" - городов, созданных вместе с людьми и для людей", - резюмировал он.