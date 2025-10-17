Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    Лондонская школа экономики: В Азербайджане успех проектов "умных городов" обеспечило участие граждан

    ИКТ
    • 17 октября, 2025
    • 13:41
    Лондонская школа экономики: В Азербайджане успех проектов умных городов обеспечило участие граждан

    Решающим фактором успешности проектов умных городов в Азербайджане стало активное участие граждан в процессе их формирования.

    Как сообщает Report, об этом заявил научный сотрудник по географии человека и окружающей среды Лондонской школы экономики и политических наук Дин Шарп (Deen Sharp), выступая в третий день III Национального градостроительного форума Азербайджана (NUFA3) в Баку.

    По словам исследователя, инновации, реализованные в Баку, имеют совершенно иной масштаб и инструменты по сравнению с проектами, внедряемыми в Карабахе: "Однако и в столице, и в восстановленных районах ключевой задачей остается одно - создание городов, ориентированных на человека".

    Д. Шарп отметил, что концепция "умных городов" строится на трех фундаментальных принципах:

    "Во-первых, "умные города" должны быть интегрированы в местные реалии. Во-вторых, они должны быть простыми для понимания. И, в-третьих - что особенно важно - они должны быть сосредоточены на людях. В центре внимания должен стоять человек, а уже затем технологии", - подчеркнул эксперт.

    Он добавил, что подобный подход можно назвать "цифровизацией по замыслу, а не по умолчанию".

    "Умные города - это не только про технологии и повышение эффективности. Это, прежде всего, про расширение возможностей муниципалитетов принимать более взвешенные решения: где, когда и как действовать. А самое главное - про улучшение жизни обычного горожанина", - отметил ученый.

    Подводя итог, Д. Шарп подчеркнул, что в тех случаях, где проекты "умных городов" в Азербайджане действительно оказались успешными, решающим фактором стало именно активное участие граждан и их вовлечение в процесс принятия решений.

    "Это и стало основой всей концепции "умных городов" - городов, созданных вместе с людьми и для людей", - резюмировал он.

    Национальный градостроительный форум Лондонская школа экономики Дин Шарп

    Последние новости

    14:03

    Министр: Мальдивы заинтересованы в инвестициях из Азербайджана в устойчивые инфраструктурные проекты - ИНТЕРВЬЮ

    Инфраструктура
    14:01
    Фото
    Видео

    Жительница Физули: У нас здесь есть все условия - РЕПОРТАЖ

    Карабах
    13:44
    Фото

    BP поддержала издание книг к 140-летию Узеира Гаджибейли

    Энергетика
    13:41

    В Гёйчае автомобиль упал в Ширванский канал, водитель погиб

    Происшествия
    13:41

    Лондонская школа экономики: В Азербайджане успех проектов "умных городов" обеспечило участие граждан

    ИКТ
    13:37

    Баку начал подготовку к Всемирному градостроительному форуму

    Инфраструктура
    13:35

    Премьер Грузии отверг приглашение главы МИД Финляндии

    В регионе
    13:32
    Фото

    В Физули проходят мероприятия по случаю Дня города

    Внутренняя политика
    13:27

    Норио Сайто: Новые обязательства АБР в этом году могут быть ниже прошлогоднего показателя

    Финансы
    Лента новостей