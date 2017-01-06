Лаборатория Касперского подвела итоги 2016 года

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В 2016 году в кибермире случилось много громких инцидентов, которые эксперты склонны считать не столько новыми, сколько неизбежными тенденциями в развитии информационных угроз. Огромные ботнеты, состоящие из устройств Интернета вещей, частые взломы популярных сайтов с последующей утечкой данных, ограбления банков и уязвимость критически важных инфраструктур – все эти и другие события случались и ранее или были предсказаны, однако в 2016 году масштабы инцидентов доказали, что киберугрозы в своем развитии вышли на новый уровень.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Лабораторию Касперского".

Подводя итоги года, "Лаборатория Касперского" выделила шесть основных тенденций, в значительной мере изменивших наше видение мира киберугроз. Масштабы и сложность киберпреступной экономики сегодня больше, чем когда-либо раньше. Примером тому служит крупная и активно действующая торговая площадка xDedic, на которой, как выяснили эксперты "Лаборатории Касперского", продаются учетные данные более 70 тысяч взломанных серверов по всему миру. Крупнейшие кражи денег теперь осуществляются через межбанковскую сеть SWIFT. Именно с помощью этой системы в феврале 2016 года злоумышленники украли 100 миллионов долларов из Центрального банка Бангладеш. Критически важная инфраструктура пугающе уязвима. Достаточно вспомнить атаку BlackEnergy, которая оказалась уникальной по масштабу причиненного вреда. Целевые атаки становятся более непредсказуемыми. Публикация в Сети краденных баз данных становится средством манипуляции общественным мнением. Злоумышленники начали намеренно выкладывать в открытом доступе в Интернете большие объемы личных данных пользователей, которые они получили в ходе различных атак, в том числе сложных целевых кампаний АРТ класса. Камера может стать "бойцом" глобальной киберармии. Сегодня в мире миллионы незащищенных устройств и систем – от умной бытовой техники и автомобилей до больниц и целых городов – имеют прямой доступ к Интернету.

"При столь высоком уровне развития киберугроз, который мы наблюдали на протяжении 2016 года, задача раннего распознавания вредоносных программ и несанкционированного проникновения в корпоративные сети становится приоритетной. При этом для успешного детектирования угроз сегодня крайне важно обладать глубинным пониманием кибермира. Анализ угроз, обнаруженных в этом году, позволил нам выявить новые тенденции и уникальные подходы киберзлоумышленников – и эти знания помогут нам усовершенствовать защитные инструменты и сделать распознавание и предотвращение угроз еще более эффективным. Другими словами, мы используем прошлое, чтобы подготовиться к будущему", – отметил Александр Гостев, главный антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского".