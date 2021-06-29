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"Лаборатория Касперского" о рисках в приложениях для знакомств

"Лаборатория Касперского" о рисках в приложениях для знакомств В компании проанализировали девять приложений для знакомств — Tinder, Bumble, OkCupid, Mamba, Pure, Feeld, Her, Happn и Badoo
ИКТ
29 июня 2021 г. 14:21
Лаборатория Касперского о рисках в приложениях для знакомств

Сервисы для знакомств стали более безопасными с технической точки зрения, но проблемы с приватностью остаются, выяснили в «Лаборатории Касперского».

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", в компании проанализировали девять приложений для знакомств — Tinder, Bumble, OkCupid, Mamba, Pure, Feeld, Her, Happn и Badoo.

Если в 2017 году в четырех из девяти приложений можно было перехватывать отправляемые данные, и многие использовали незашифрованный HTTP-протокол, то в 2021 году ситуация улучшилась: ни одно из приложений не использует HTTP, и данные не передаются, если протокол небезопасный. Но многие сервисы позволяют связать аккаунт с профилем в соцсети, что упрощает поиск человека в ней, и там, если не включены настройки приватности, говорят в «Лаборатории Касперского».

Кроме того, пользователи Happn, Her, Bumble и Tinder обязаны указывать свое местоположение, а Mamba показывает его с точностью до метра. Эта и другая личная информация может быть использована для преследования в интернете или публикации данных о человеке без его ведома и согласия, предупреждают в «Лаборатории Касперского».

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