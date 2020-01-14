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Крупнейшую бизнес-сделку 2019 года в Украине заключила азербайджанская компания

​Крупнейшую бизнес-сделку в Украине заключила азербайджанская компания

В Украине опубликован список крупнейших бизнес-сделок, заключенных в 2019 году.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, сделки заключались, в основном, в сфере телекоммуникаций, фармацевтики, недвижимости, закупок, "зеленой" энергетики и агробизнеса.

Топ-10 в списке возглавила азербайджанская компания. Так, во второй половине прошлого года азербайджанский оператор мобильной связи Bakcell приобрел Vodafone Ukraine за 734 млн долларов, подписав контракт с российской МТС.

Сделка была заключена между МТС и NEQSOL Holding, которая входит в Bakcell.

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