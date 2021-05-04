О нас
Report Georgia
Аудио новости

Крупнейшие банки Европы планируют создать конкурента Visa и MasterCard

Крупнейшие банки Европы планируют создать конкурента Visa и MasterCard Проект Европейской платежной инициативы получил от своих спонсоров более 30 млн евро
ИКТ
4 мая 2021 г. 09:55
Крупнейшие банки Европы планируют создать конкурента Visa и MasterCard

Более 30 крупнейших европейских банков и сервисов оплаты планируют создать собственную платежную систему, которая стала бы конкурентом для американских сервисов. Проект Европейской платежной инициативы получил от своих спонсоров более 30 млн евро.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times.

"Идея заключается в том, чтобы создать европейскую платежную систему, которая сможет бороться с PayPal, Mastercard, Visa, Google и Apple", - отметил глава Европейской платежной инициативы (EPI) Йоахим Шмальцль.

Среди инициаторов этого плана – Deutsche Financial Institution, BNP Paribas, ING, UniCredit и Santander.

Отмечается, что команда EPI начала работу над проектом 9 месяцев назад – летом 2020 года проект поддержал Европейский центральный банк.

"Предполагается, что к сентябрю этого года будет разработан план работы сервиса – после этого инвесторы решат, готовы ли они инвестировать в его развитие, что требует дополнительного финансирования", - пишет FT.

По словам Шмальцля, для проекта необходимо "несколько миллиардов евро".

Он заявил, что в Европе никто не может самостоятельно конкурировать с американскими платежными сервисами.

"Это станет возможным только тогда, когда мы объединимся", - заявил руководитель EPI.

Он уточнил, что первый продукт планируют представить в начале следующего года, а во второй половине года – расширить функционал.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avropanın ən böyük bankları “Visa” və “MasterCard”a rəqib yaradacaq
Версия на английском языке Large European banks eye creating rival to Visa & MasterCard

Новости партнеров

Самое читаемое

Сын Азада Рагимова: Просим вас проявить понимание и не приходить на похороны
Сын Азада Рагимова: Просим вас проявить понимание и не приходить на похороны
1 мая 2021 г. 10:33
Скончался Азад Рагимов
Скончался Азад Рагимов
30 апреля 2021 г. 23:25
Грузия не пропустила в Армению военный груз из РФ, маскированный под гуманитарную помощь
Грузия не пропустила в Армению военный груз из РФ, маскированный под гуманитарную помощь
28 апреля 2021 г. 12:37
Ахалтекинец - конь Великой Победы!
Ахалтекинец - конь Великой Победы!
28 апреля 2021 г. 10:44
Сколько новых случаев COVID-19 зафиксировано в Азербайджане?
Сколько новых случаев COVID-19 зафиксировано в Азербайджане?
2 мая 2021 г. 19:35
Минздрав Кыргызстана заявил о 31 погибшем в результате пограничного конфликта
Минздрав Кыргызстана заявил о 31 погибшем в результате пограничного конфликта
30 апреля 2021 г. 16:19
В Украине отметили 98-летие со дня рождения академика Зарифы Алиевой
ФотоВ Украине отметили 98-летие со дня рождения академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2021 г. 17:26
Назначен новый замминистра иностранных дел Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
Назначен новый замминистра иностранных дел Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
30 апреля 2021 г. 11:02
Азад Рагимов похоронен на II Аллее почетного захоронения
ФотоАзад Рагимов похоронен на II Аллее почетного захоронения
2 мая 2021 г. 12:01
В Шуше ведутся работы по благоустройству - ФОТО
В Шуше ведутся работы по благоустройству - ФОТО
2 мая 2021 г. 17:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi