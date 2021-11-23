Криптовалютная биржа Binance намерена привлечь инвестиции у суверенных фондов

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance ведет переговоры с несколькими суверенными фондами благосостояния вопрос привлечения инвестиций.

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance ведет переговоры с несколькими суверенными фондами благосостояния вопрос привлечения инвестиций.

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times.

Переговоры об инвестициях ведутся сразу с несколькими суверенными фондами в дополнение, к привлечению капитала для своего филиала в США перед открытым размещением акций на фондовой бирже.

Попытка криптовалютной биржи укрепить структуру капитала предпринимается по мере того, как Binance активизирует поиски новой штаб-квартиры, в том числе в Сингапуре и Дубае, отмечает газета.

Платформа фиксирует ежедневные объемы транзакций в размере 170 млрд долларов США по сравнению с 10-30 млрд два года назад.

По данным Bloomberg, объем рынка криптовалют превысил 3 трлн долларов за счет росту стоимости Ether и Bitcoin.