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Криптовалютная биржа Binance намерена привлечь инвестиции у суверенных фондов

Криптовалютная биржа Binance намерена привлечь инвестиции у суверенных фондов Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance ведет переговоры с несколькими суверенными фондами благосостояния вопрос привлечения инвестиций.
ИКТ
23 ноября 2021 г. 12:15
Криптовалютная биржа Binance намерена привлечь инвестиции у суверенных фондов

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance ведет переговоры с несколькими суверенными фондами благосостояния вопрос привлечения инвестиций.

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times.

Переговоры об инвестициях ведутся сразу с несколькими суверенными фондами в дополнение, к привлечению капитала для своего филиала в США перед открытым размещением акций на фондовой бирже.

Попытка криптовалютной биржи укрепить структуру капитала предпринимается по мере того, как Binance активизирует поиски новой штаб-квартиры, в том числе в Сингапуре и Дубае, отмечает газета.

Платформа фиксирует ежедневные объемы транзакций в размере 170 млрд долларов США по сравнению с 10-30 млрд два года назад.

По данным Bloomberg, объем рынка криптовалют превысил 3 трлн долларов за счет росту стоимости Ether и Bitcoin.

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