Космас Лукисон Завазава: На WTDC-25 зарегистрировано рекордное количество участников

На Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25) в Баку зарегистрировано рекордное количество участников.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Бюро развития электросвязи Международного союза электросвязи (ITU) Космас Лукисон Завазава на пресс-конференции в рамках WTDC-25.

По его словам, в этом году конференция собрала более 2300 участников, среди которых - свыше 65 министров и руководителей профильных ведомств со всего мира.

"Мы здесь, чтобы обсудить, каким образом цифровые технологии могут влиять на жизнь людей. У нас рекордное число участников, и это показывает масштаб интереса к глобальной цифровой повестке. Мир разнообразен, и каждая страна сталкивается со своими вызовами. Около 46 стран до сих пор относятся к категории наименее развитых, и они испытывают трудности с подключением и доступом к современным технологиям. Малые островные государства страдают от последствий изменения климата, внешних шоков, природных катастроф", - отметил К. Завазава.

Он подчеркнул, что ITU рассматривает как глобальную ответственность работу со всеми регионами и странами, независимо от уровня их развития.

"Мы сосредоточены на сокращении цифрового разрыва между городскими и сельскими районами. Технологии могут быть доступны, но с разной скоростью и пропускной способностью: в сельской местности доступ ограничен, тогда как в городах он гораздо шире. Также мы обсуждаем развитие цифровых навыков, чтобы каждый мог пользоваться технологиями. Хочу отметить регион СНГ - он практически достиг гендерного паритета, как и Америка и Европа", - сказал он.

По словам К. Завазавы, ITU также уделяет внимание пробелам в инновациях, цифровых навыках и безопасности, особенно с учетом стремительного развития новых технологий. Эти вопросы станут ключевыми в обсуждениях WTDC-25.