​Корпорация Sony намерена расширить свое присутствие в Азербайджане

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Корпорация Sony намерена активно расширить свое присутствие в Азербайджане и использовать высокий деловой потенциал столицы страны.

Как сообщает Report, об этом заявил глава по маркетингу компании Sony Middle East Сатору Араи на сегодняшней пресс-конференции в Баку.

По его словам, до апреля 2016 года компания планирует увеличить число местных торговых точек с 6 до 18.

"На данный момент продукция Sony представлена в таких розничных сетях, как Music Gallery, Baku Electronics, Sony Centre (Unitech) и Kontakt Electronics. Помимо этого, Sony планирует выставить в магазинах концепты будущих продуктов, а также повысить качество обслуживания клиентов и укрепить существующие и ввести новые услуги", - сообщил С.Араи.

Отметим, что в рамках мероприятия состоялся запуск телевизоров BRAVIA™ 4K LCD X9005C с новым 4К процессором Х1. Новая серия использует новейшую операционную систему от Google для Android TV. Наряду с этим, представлена аудио-продукция и ассортимент Walkman.