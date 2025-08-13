О нас

Корпорации Google предложили $34,5 млрд за браузер Chrome

Корпорации Google предложили $34,5 млрд за браузер Chrome Американская компания Perplexity, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта, направила Google предложение о покупке браузера Chrome за $34,5 млрд.
ИКТ
13 августа 2025 г. 04:43
Корпорации Google предложили $34,5 млрд за браузер Chrome

Американская компания Perplexity, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта, направила Google предложение о покупке браузера Chrome за $34,5 млрд.

Как передает Report, oб этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, сумма предложения почти вдвое превышает рыночную стоимость самой Perplexity, которая оценивается в $18 млрд. В компании заявили, что получили поддержку ряда инвесторов, готовых профинансировать покупку.

Предложение поступило на фоне рассмотрения в американском суде дела о возможном принуждении Google к продаже браузера с целью ослабления его монопольного положения на рынке веб-поиска. Инициативу Perplexity можно рассматривать как сигнал о наличии заинтересованного покупателя, считают эксперты.

При этом Google отказывается от идеи продажи Chrome, утверждая, что это может подорвать бизнес корпорации, ограничить развитие новых технологий и повысить риски для кибербезопасности.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Google”a “Chrome” brauzeri üçün 34,5 milyard dollar təklif edilib

Другие новости из категории

Определены данные, передаваемые в инфосистему электронного правительства
Определены данные, передаваемые в инфосистему электронного правительства
12 августа 2025 г. 13:52
Внесены изменения в устав Агентства инноваций и цифрового развития
Внесены изменения в устав Агентства инноваций и цифрового развития
12 августа 2025 г. 13:18
В Азербайджане утверждено “Положение об информационной системе электронного правительства
В Азербайджане утверждено “Положение об информационной системе электронного правительства"
12 августа 2025 г. 13:06
Дуров: Telegram заблокирует множество каналов за доксинг и вымогательство
Дуров: Telegram заблокирует множество каналов за доксинг и вымогательство
12 августа 2025 г. 00:47
Азербайджан обсудил перспективы сотрудничества со SpaceX
Азербайджан обсудил перспективы сотрудничества со SpaceX
8 августа 2025 г. 11:15
Фарид Османов: До конца года планируется открытие Гянджинского центра инноваций
Фарид Османов: До конца года планируется открытие Гянджинского центра инноваций
8 августа 2025 г. 11:04
ИИ от Microsoft научился обезвреживать вирусы
ИИ от Microsoft научился обезвреживать вирусы
7 августа 2025 г. 06:13
Apple частично переносит производство смартфонов и часов в США
Apple частично переносит производство смартфонов и часов в США
7 августа 2025 г. 04:38
Минцифры утвердил единые тарифы: подключение стационарного телефона обойдется в 30 манатов
Минцифры утвердил единые тарифы: подключение стационарного телефона обойдется в 30 манатов
6 августа 2025 г. 17:41
В Азербайджане утверждены тарифы на подключение к телекоммуникационным каналам и их использование 
В Азербайджане утверждены тарифы на подключение к телекоммуникационным каналам и их использование 
6 августа 2025 г. 17:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi