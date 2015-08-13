Компания Samsung представила в Нью-Йорке два новых смартфона

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Южнокорейская компания Samsung представила в четверг в Нью-Йорке два новых смартфона — Galaxy Note 5 и Galaxy S6 edge Plus.

Report со ссылкой на РИА Новости сообщает, что Galaxy S6 edge Plus — усовершенствованная модель флагманского смартфона южнокорейского электронного гиганта обладает закругленными функциональными краями с двух сторон экрана.

Представители компании напомнили, что по качеству, точности и цветопередаче камер, устанавливаемых на аппараты, Samsung пока нет равных. Камера на задней панели Galaxy S6 edge Plus имеет разрешение 16 мегапикселей, на передней — 5. Новинка также снабжается беспроводным зарядным устройством. Модель также будет доступна в новом цвете "серебристый/титановый".

Оба представленных девайса - Galaxy Note 5 и Galaxy S6 edge Plus получили экран 5,7 дюйма.

Разработчики не стали надолго откладывать выход новинок на рынок. На территории США и Канады аппараты появятся в продаже уже 21 августа, предварительный заказ станет доступен уже в день презентации, в 15.00 по времени Нью-Йорка.

Также в четверг президент IT-департамента компании Йон-Кун Шин (Jong-Kyun Shin) презентовал новый сервис Samsung Pay. Новая система оплаты объединяет на мобильном устройстве кредитные карты, а также подарочные карты и сертификаты. Сервис начнет работать в Южной Корее 20 августа, на территории США и Канады - 28 сентября, после чего будет запущен в Китае, Великобритании и Испании.