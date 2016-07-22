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    ​Компания Samsung подала в суд на Huawei

    Корейская компания обвиняет китайского производителя в нарушении патентных прав

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Компания Samsung Electronics подала иск в Китае в отношении производителя смартфонов Huawei Technologies, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Отмечается, что корейская компания обвиняет китайского производителя в нарушении патентных прав.

    "Мы добросовестно вели переговоры с другими держателями патента для честного лицензирования технологии. Однако, несмотря на наши стремления решить этот вопрос мирно, мы вынуждены прибегнуть к правовым мерам для защиты нашей интеллектуальной собственности", - заявили представители Samsung.

    Отметим, что ранее китайская технологическая компания Huawei подала в суд в США на Samsung за нарушение прав на патент.

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