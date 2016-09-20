Компания Opera выпустила браузер с поддержкой бесплатного VPN

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Компания Opera выпустила финальную версию десктопного браузера, получившего поддержку бесплатного VPN, передает Report со ссылкой на российские СМИ.
Активировать функцию можно в настройках браузера. После этого в Opera появляется значок, позволяющий следить за VPN-трафиком и переключать страны. Опция задействует для маскировки IP-адреса США, Канады, Голландии, Германии и Сингапура.
Сервис, встроенный в Opera, является бесплатным и не имеет ограничений по трафику.
Кроме того, в новую версию браузера встроен блокировщик рекламы.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook