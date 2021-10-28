Компания Facebook сменила название

Глава Facebook Марк Цукерберг объявил о переименовании корпорации, которая теперь будет называться Meta.

Глава Facebook Марк Цукерберг объявил о переименовании корпорации, которая теперь будет называться Meta.

Как передает Report, об этом Цукерберг объявил во время мероприятия Oculus Connect 2021.

«Наш бренд тесно связан с соцсетью Facebook, но мы уже не только она. Пришло время выбрать новый бренд для всего, чем мы занимаемся и что мы делаем. С сегодняшнего дня наша компания называется Meta», — заявил Цукерберг.

По словам Цукерберга, создание метавселенной многое значит для Facebook, именно поэтому он принял решение переименовать компанию.

По задумке Цукерберга, метавселенная будет представлять собой виртуальный мир, в котором люди «будут жить». Он отметил, что ее главная цель — помогать людям общаться и быть всегда рядом.